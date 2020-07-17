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Рособрнадзор заявил о соответствии заданий в ЕГЭ по химии курсу школы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии в этом году имеют разный уровень сложности, но все они взяты исключительно из школьного курса. Об этом заявили «Российской газете» в Рособрнадзоре в пятницу, 17 июля, в ответ на призыв отменить результаты ЕГЭ из-за якобы очень сложных заданий.

В ведомстве пояснили, что разные уровни сложности позволяют выявить лучших выпускников. Самые сложные вопросы рассчитаны на изучавших предмет более глубоко.

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«ЕГЭ становится более ориентированным на проверку того, как выпускник может применять предметные знания в незнакомой ситуации», — отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что экзаменационная модель экзамена по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение и что нужно дождаться итогов экзамена.

Накануне Рособрнадзор сообщил о штатном прохождении ЕГЭ по химии и обществознанию. Результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.

В тот же день сервис ознакомления с результатами ЕГЭ подвергся хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. На момент ее проведения данные о результатах первых экзаменов еще не загрузили в систему.

Позже на сайте Change.org появилась петиция, в которой говорится, что задания на экзамене были рассчитаны на вузовский уровень подготовки и не соответствовали тем, к которым готовились школьники.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 29 июня по 25 июля. Экзамены по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 20 июля.

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