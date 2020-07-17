Рособрнадзор заявил о соответствии заданий в ЕГЭ по химии курсу школы

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии в этом году имеют разный уровень сложности, но все они взяты исключительно из школьного курса. Об этом заявили «Российской газете» в Рособрнадзоре в пятницу, 17 июля, в ответ на призыв отменить результаты ЕГЭ из-за якобы очень сложных заданий.

В ведомстве пояснили, что разные уровни сложности позволяют выявить лучших выпускников. Самые сложные вопросы рассчитаны на изучавших предмет более глубоко.

«ЕГЭ становится более ориентированным на проверку того, как выпускник может применять предметные знания в незнакомой ситуации», — отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что экзаменационная модель экзамена по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение и что нужно дождаться итогов экзамена.

Накануне Рособрнадзор сообщил о штатном прохождении ЕГЭ по химии и обществознанию. Результаты участники экзаменов узнают не позднее 30 июля.

В тот же день сервис ознакомления с результатами ЕГЭ подвергся хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. На момент ее проведения данные о результатах первых экзаменов еще не загрузили в систему.

Позже на сайте Change.org появилась петиция, в которой говорится, что задания на экзамене были рассчитаны на вузовский уровень подготовки и не соответствовали тем, к которым готовились школьники.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 29 июня по 25 июля. Экзамены по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 20 июля.