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Диетолог назвал самое эффективное время для похудения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург призвал не отчаиваться, если к началу пляжного сезона не удалось сбросить лишний вес. В эфире радио Sputnik в пятницу, 17 июля, эксперт заверил, что летом похудеть гораздо легче, чем в другое время года, поскольку «вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий».

«В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше», — отметил доктор. Он добавил, что летом люди естественным образом теряют примерно 1,5 кг.

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«Можно сказать, что еда имеет тепловую составляющую. Организм расщепляет пищу через окисление, а окисление сопровождается выделением энергии. Часть энергии улавливается молекулами АТФ, а часть нет, поэтому после еды становится жарко. Когда вокруг и так жарко, то дополнительная энергия не нужна», — рассказал Гинзбург.

Помимо прочего, аппетит в жару снижается, добавил он.

Ранее, 9 июля, диетолог из Австралии Лиана Уорд заявила, что главное при похудении — перестать заедать стресс, скуку или грусть. Вместо этого она посоветовала прогуляться или почитать книгу.

Также можно выпить воду с лимоном или стакан чая. По словам диетолога, жажду часто путают с чувством голода, поэтому нужно попить, прежде чем начать есть.

На обед Уорд советовала есть салат или овощи либо делать смузи, чтобы не чувствовать их вкус, если они не нравятся. Например, напиток из шпината или цукини.

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