Начато расследование о незакрытии Украиной неба в зоне крушения MH-17

Фонд безопасности полетов выяснит, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения малайзийского Boeing MH-17. Об этом сообщили «РИА новости» в посольстве Нидерландов в пятницу, 17 июля.

«Расследование уже началось, оно проводится третьей стороной — Фондом безопасности полетов. В ходе расследования будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации», — сообщил собеседник информагентства.

По сведениям информагенства, которые они получили от пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейка, это не судебное расследование. Данное дело рассматривается отдельно от уголовного процесса по авиационной катастрофе.

Несколько дней назад Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением Boeing на Украине в 2014 году.

В июне нидерландский прокурор Тейс Бергер отметил, что имеющиеся радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения малайзийского Boeing на юго-востоке Украины в 2014 году. Он подчеркнул, что от Киева получены только вторичные сведения.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли, пишет «Газета.ру».

Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет. Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе.