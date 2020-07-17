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Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий в адрес «Спартака»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев получил замечание и штраф в размере 200 тыс. рублей за высказывание про московский «Спартак». Об этом заявил зампредседателя комитета по этике РФС Владимир Пильгуй 17 июля.

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«В связи с допущенными генеральным директором ФК «Зенит» города Санкт-Петербурга Медведевым Александром Ивановичем нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 3, 4 Регламента <...> применить к Медведеву Александру Ивановичу санкции в виде замечания и штрафа в размере 200 тыс. рублей», — говорится в протоколе заседания комитета.

В комитете отметили, что руководители не должны позволять себе оскорбительные высказывания или жесты по отношению к кому-либо, в особенности к своим коллегам.

Пильгуй пояснил, что жестких санкций в отношении Медведева принимать не стали, учитывая факт извинений, которые он принес владельцу «Спартака» Леонид Федуну, — гендиректор «Зенита» назвал свою шутку неудачной.

«Он раскаивается в этом поступке и не будет в дальнейшем позволять себе такое поведение, которое наносит репетиционный удар прежде всего по «Зениту», — добавил зампредседателя комитета по этике.

Ранее, 6 июля, в Сети появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном. Их остановил капитан команды Бранислав Иванович.

Комментируя этот инцидент в раздевалке «Зенита», Медведев заявил, что там футболисты продемонстрировали будущую победу над «Спартаком» в полуфинале Олимп — Кубка России.

9 июля ФК «Спартак» направил в Российский футбольный союз (РФС) жалобу на «Зенит» из-за высказывания Медведева. Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов назвал поведение Дзюбы и Азмуна «нашумевшим и аморальным инцидентом». В ответ Медведев заявил, что «люди не понимают юмора».

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