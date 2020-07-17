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Минэк выступил за предложенное Сечиным снижение тарифов «Транснефти»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство экономического развития России поддержало идею главы «Роснефти» Игоря Сечина о снижении тарифов для нефтепроводной компании «Транснефть». Об этом в пятницу, 17 июля, пишет газета «Коммерсант».

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По поручению вице-премьера Юрия Борисова Минэк, Минэнерго, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны были подготовить предложения по снижению тарифов для «Транснефти», о котором ранее Сечин просил президента России.

Газета отмечает, что в письме руководителю ФАС Игорю Артемьеву глава Минэка Максим Решетников сообщил, что рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли — соотношению чистой прибыли к выручке — достаточно высока, чтобы снизить тарифы.

«Рентабельность «Транснефти» в 2019 году (без учета доходов от продажи нефти в Китай) составила 22,6% и при сохранении существующего принципа индексации тарифов в 2024 году может вырасти до 25%. При этом в работе естественной монополии значительно меньше рисков, чем у компаний на конкурентных рынках, так что текущий уровень рентабельности завышен и говорит об избыточной тарифной нагрузке на потребителей», — цитирует издание письмо Решетникова.

В Минэке считают, что тариф на долгосрочный период можно снизить таким образом, чтобы рентабельность «Транснефти» по чистой прибыли к 2025 году составила 5%.

В министерствах «Коммерсанту» подтвердили, что направили предложения в ФАС, но решили не комментировать их содержание.

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