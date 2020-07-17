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«АвтоВАЗ» поднял стоимость внедорожника Niva

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Фото: TASS/Sebastian Geisler
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» повысил цены на внедорожник Lada Niva, который раньше продавался под брендом Chevrolet. Стоимость отечественного автомобиля в зависимости от комплектации увеличилась на 1–1,3%.

Как сообщает 17 июля Motor, стоимость Niva во всех комплектациях увеличилась на 9 тыс. рублей. В частности, автомобиль в базовом исполнении SL стоит теперь 695 тыс. рублей. Топовую версию LEM Camouflage дилеры предлагают за 879 тыс. рублей.

В начале декабря 2019 года «АвтоВАЗ» приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма, ранее выпускавшая внедорожники Chevrolet Niva, стала на 100% аффилированной компанией «АвтоВАЗа». В апреле GM-АвтоВАЗ была переименована в АО «Лада Запад Тольятти».

10 июля сообщалось, что на «АвтоВАЗе» началось производство внедорожника Niva под брендом Lada.

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