Лукашенко заявил о желании встретиться с Путиным в рамках ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление глава республики сделал в пятницу, 17 июля, в ходе беседы с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который принял участие в заседании межправительственного совета союза.

Лукашенко выразил надежду на то, что Путин приедет в Минск.

«Передайте самые добрые пожелания [Путину] от белорусского народа. Его здесь любят, уважают. Мы его ждем после встречи глав правительств (ЕАЭС) на очной встрече уже в Минске в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза)», — цитирует его «РИА Новости».

Белорусский президент также подчеркнул, что республика всегда останется для России близкой и родной страной. При этом Лукашенко отметил, что обе стороны обязаны выполнять все договоренности.

Лукашенко также пообещал Мишустину, что когда они останутся один на один, то он расскажет российскому премьеру о «странных вещах», которые происходят в республике во время президентской избирательной кампании.

О том, что Мишустин приедет в Минск и примет участие в этой встрече, сообщалось накануне. Планировалось, что глава российского правительства с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудит актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, в частности устранение барьеров на внутреннем рынке союза, а также «совершенствование механизмов применения защитных мер, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов».

Также в ходе встречи должны быть приняты решения о разработке карт индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС.