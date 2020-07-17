Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В России назвали исключающие применение вакцины от COVID-19 заболевания
Интернет
Количество скомпрометированных данных в мире увеличилось вдвое
Интернет
В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина
Мир
Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку
Общество
Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Лукашенко заявил о желании встретиться с Путиным в рамках ЕАЭС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление глава республики сделал в пятницу, 17 июля, в ходе беседы с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который принял участие в заседании межправительственного совета союза.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Лукашенко выразил надежду на то, что Путин приедет в Минск.

«Передайте самые добрые пожелания [Путину] от белорусского народа. Его здесь любят, уважают. Мы его ждем после встречи глав правительств (ЕАЭС) на очной встрече уже в Минске в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза)», — цитирует его «РИА Новости».

Белорусский президент также подчеркнул, что республика всегда останется для России близкой и родной страной. При этом Лукашенко отметил, что обе стороны обязаны выполнять все договоренности.

Лукашенко также пообещал Мишустину, что когда они останутся один на один, то он расскажет российскому премьеру о «странных вещах», которые происходят в республике во время президентской избирательной кампании.

О том, что Мишустин приедет в Минск и примет участие в этой встрече, сообщалось накануне. Планировалось, что глава российского правительства с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудит актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза, в частности устранение барьеров на внутреннем рынке союза, а также «совершенствование механизмов применения защитных мер, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов».

Также в ходе встречи должны быть приняты решения о разработке карт индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020