Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В России назвали исключающие применение вакцины от COVID-19 заболевания
Интернет
Количество скомпрометированных данных в мире увеличилось вдвое
Интернет
В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина
Мир
Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку
Общество
Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Мэр Киева анонсировал реконструкцию майдана Незалежности и Крещатика в 2021 году

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Киева запланировали капитальный ремонт улицы Крещатик и майдана Незалежности. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время пресс-конференции 17 июля.

Потеряли берега: почему Западная Украина ушла под воду
Люди тонут, земля трескается

«Мы планируем капитальный ремонт майдана Незалежности и главной улицы столицы — Крещатик. Эти работы запланированы на следующий год», — сказал градоначальник, выступление которого опубликовано на видеохостинге YouTube.

По его словам, в данное время продолжается проектирование обновления этих объектов.

На майдане Незалежности установят новое освещение, заменят гранитное покрытие, проведут реконструкцию лифтов в подземном переходе. Также запланированы работы по обустройству наземных пешеходных переходов на пересечении с улицей Михайловской.

Мэр добавил, что проект капитальных ремонтов примут после завершения его разработки.

Ранее в мае сообщалось, что новый стеклянный мост в Киеве, получивший неофициальное название «мост Кличко», снова треснул. Это уже третье подобное повреждение переправы, хотя киевский мэр заверял, что мост выдержит до 1 т груза. Переправа соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020