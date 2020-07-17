Мэр Киева анонсировал реконструкцию майдана Незалежности и Крещатика в 2021 году

Власти Киева запланировали капитальный ремонт улицы Крещатик и майдана Незалежности. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время пресс-конференции 17 июля.

«Мы планируем капитальный ремонт майдана Незалежности и главной улицы столицы — Крещатик. Эти работы запланированы на следующий год», — сказал градоначальник, выступление которого опубликовано на видеохостинге YouTube.

По его словам, в данное время продолжается проектирование обновления этих объектов.

На майдане Незалежности установят новое освещение, заменят гранитное покрытие, проведут реконструкцию лифтов в подземном переходе. Также запланированы работы по обустройству наземных пешеходных переходов на пересечении с улицей Михайловской.

Мэр добавил, что проект капитальных ремонтов примут после завершения его разработки.

Ранее в мае сообщалось, что новый стеклянный мост в Киеве, получивший неофициальное название «мост Кличко», снова треснул. Это уже третье подобное повреждение переправы, хотя киевский мэр заверял, что мост выдержит до 1 т груза. Переправа соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов.