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Вильфанд усомнился в существовании метеозависимости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН в пятницу, 17 июля, заявил об отсутствии научных доказательств зависимости самочувствия человека от погоды.

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15 июля врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала «РИА Новости», что женщины страдают от плохой погоды чаще мужчин. По ее словам, это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония, которая встречается как у молодых девушек до 24 лет, так и у людей старше 60 лет. Помимо физических особенностей организма причиной метеозависимости, по словам кандидата медицинских наук, психотерапевта Евгения Фомина, может быть внушение, привитое с детства, что в плохую погоду непременно портится настроение.

«На самом деле доказательств зависимости человека от погоды не очень-то много. Когда речь идет о резком изменении давления, о работе сосудов и сердца в этот момент, медики очень осторожно относятся к этим выводам. Я бы сказал, что это бытовое мнение. Но женщины, конечно, более эмоциональные, поэтому думаю, что изначально вопрос сформулирован правильно», — заявил Вильфанд.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с «360» отметил, что в мире не так много людей, страдающих метеозависимостью. Он также придерживается мнения, что от изменения погоды страдают либо лица старших возрастных групп, либо женщины с нарушениями регуляции сосудистого тонуса.

При плохом самочувствии от изменений погоды врач посоветовал снизить физическую и эмоциональную нагрузку, а главное — соблюдать режим сна, пишет «Федеральное агентство новостей». Важно это, поскольку мелатонин вырабатывается в основном в темное время суток. Но если не высыпаться, мелатонина будет не хватать. Это может стать причиной метеопатии и в конечном итоге привести к нарушению регуляции сосудов. Это и давление, и кровоток, свертываемость крови. Доктор отметил, что у людей с повышенной метеочувствительностью велики шансы к развитию инфарктов и инсультов, причем именно во время перепадов атмосферного давления и температур, пишет RT.

16 июля Роман Вильфанд заявил, что вторая половина лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.

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