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Режим ЧС ввели в Омской области из-за жары

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В Исилькульском районе Омской области введен режим ЧС из-за аномально жаркой погоды. Кроме того, в районе после аварии на водоводе нет воды.

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Как пояснили ИА «Город55» в региональном министерстве энергетики, на магистральном водопроводе из-за жары сильно снизился напор воды. Если же его поднять, на старых коммуникациях произойдут прорывы.

Водопотребление на полив приусадебных участков также увеличилось из-за аномальной жары. Всё это приводит к снижению давления в водопроводной сети, а конечные потребители остаются без воды, обяснили в ведомстве. Кроме того, некоторые жители используют индивидуальные насосные станции, из-за чего возникает разбалансированность системы водоснабжения.

Сейчас местные власти пытаются согласовать график подачи воды и решить вопрос со сроками реконструкции водопровода. Согласован график подвоза питьевой воды жителям Исилькуля.

Как отмечает агентство, в ГУ МЧС по Омской области заявили, что в районе действует режим ЧС из-за суховея на сельскохозяйственных землях. В ведомстве не обладают информацией о том, что причиной введения режима ЧС стали перебои с водоснабжением.

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