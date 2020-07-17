Цискаридзе заявил о смерти известной французской балерины

Российский артист балета Николай Цискаридзе сообщил о смерти французской танцовщицы, актрисы и певицы Рене Жанмер, известной поклонникам как Зизи. Об этом балетмейстер написал на своей странице в Instаgrаm в пятницу, 17 июля.

«Сегодня утром из Швейцарии пришла очень грустная весть. На 96-м году жизни ушла гениальная Рене Жанмер. Уникальная балерина, танцовщица, певица, киноактриса, настоящая Дива французского кабаре!» — отметил танцор.

По словам дочери Жанмер Валентины Пети, артистка умерла накануне. «Вчера вечером моя мама мирно скончалась в своем доме в швейцарской коммуне Толошне на границе с Женевским озером», — приводит ее слова France 24.

«Это была очень влиятельная пара в культурной жизни Парижа 60-х, их одевал модельер Ив Сен-Лоран, они сотрудничали с художником Энди Уорхолом», — цитирует телеканал слова из некролога Пети.

По словам Цискаридзе, псевдоним балерина придумала себе еще в детстве.

Он рассказал, что именно Жанмер ввела моду на короткую стрижку под мальчика, когда в 1949 году ее муж Ролан Пети постриг перед премьерой балета «Кармен». Она была музой хореографа Ролана Пети, модельера Ива Сен-Лорана, Аззедина Алайя и художника Романа Тыртова.

Артист отметил, что ему повезло «очень много общаться с Великой Зизи», которую он назвал «дамой уникального образования и юмора». По его словам, она «особенно нежно опекала его во время травмы, когда он лежал в больнице и находился на реабилитации».

Он выразил сожаление в связи с тем, что давно не виделся с балериной.

«Когда я стал ректором, она передала в дар музею Академии [русского балета им. А.Я. Вагановой] свой костюм из «Кармен» и костюм Ролана из «Коппелии», — написал Цискаридзе, добавив, что она хотела, чтобы «их частичка тоже хранилась в храме в России».

Рене Марсель Жанмер родилась в Париже в 1924 году. В детстве поступила в Парижскую оперную школу танца, где она познакомилась с будущим хореографом, одним из признанных классиков XX века Роланом Пети. С 1945 года он создавал собственные постановки в том числе в театре Мариньи вместе с Жанмер. Впоследствии пара поженилась.