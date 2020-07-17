Девочка пострадала при падении из окна третьего этажа в Петербурге

Девочка получила травмы при падении из окна жилого дома в Санкт-Петербурге. Об этом 17 июля сообщает следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

В сообщении говорится, что девочка 2018 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного из домов по улице Добровольцев.

В настоящее время она находится в детской городской больнице под присмотром врачей.

По данному факту следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ведомство напомнило о том, что нельзя оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами —оказавшись у окна, ребенок опирается на москитную сетку, как на стену. Сетки не выдерживают даже 7–8 кг.

15 июля президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил о совместной с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и детским омбудсменом Анной Кузнецовой работе над законопроектом о профилактике выпадений детей из окон.