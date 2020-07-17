Дебют россиянина Кисера в UFC сорвался из-за неонацистской татуировки

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кисер сообщил, что был исключен из турнира UFC из-за претензий к татуировке.

В минувшие выходные Кисер был секундантом у другого бойца-дебютанта Романа Богатова и вскоре сам должен был выйти на поединок в турнире UFC, однако руководители организации заметили тату на его руке и дисквалифицировали.

«Теперь всем буду рассказывать про свой экспириенс: две недели находился на карандаше у UFC, почти вышел на замену, почти стал «ветераном», пока они не вникли в татуировки, а после выпнули домой. Как считаете, могу ли я считаться полуветераном организации и писать это в шапке профиля?» — написал Кисер в своем Instagram.

Фотографию татуировки Кисера, изображающей черное солнце, в своем Twitter разместил журналист Чисанга Малата.

На прошлой неделе российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) одолел бразильца Жозе Альдо. Бой состоялся 12 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби. 27-летний россиянин победил в пятом раунде техническим нокаутом.