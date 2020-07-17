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В России назвали исключающие применение вакцины от COVID-19 заболевания

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Вакцина от COVID-19 будет подходить всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Вы знаете, навряд ли. Единственное будет, по всей видимости, исключение — это, естественно, у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы», — отметил Гинцбург в разговоре с «РИА Новости», отвечая на вопрос, будут ли люди, которым не подойдет вакцина.

Он добавил, что любая вакцинация — это стресс для организма. Таким образом, она может спровоцировать обострение хронического заболевания.

Ранее в этот же день глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первая регистрация отечественной вакцины от коронавируса намечена на август.

Накануне заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге Дарья Даниленко заявила, что разрабатываемые вакцины от COVID-19 могут быть эффективными в течение нескольких лет благодаря медленной мутации вируса.

Кроме того, в Минобороны 15 июля рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины от коронавируса. Ни у кого из добровольцев не было отмечено серьезных проблем со здоровьем.

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