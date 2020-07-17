В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в настоящее время относительно стабильная. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«На северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы на данный момент сохраняется относительно стабильная ситуация. Ситуация полностью находится под контролем сил нашего армейского корпуса», ― написала она на своей странице в Fаcebook.

Боестолкновения начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

Обеспокоенность в связи с происходящим конфликтом выразил президент России Владимир Путин и обсудил с Советом безопасности страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.