Более 3 тыс. мальков стерляди выпустили в Иртыш в Омске

В Омске предприятия, которые занимаются отловом рыбы, помогают восстанавливать популяцию стерляди в акватории реки Иртыш. В четверг, 16 июля, в реку под контролем Рыбнадзора и регионального министерства природных ресурсов выпустили 3,687 тыс. мальков стерляди. Вес каждого состаляет около 3 гр.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», рыболовецкие компании каждый год проводят мероприятия по восстановлению популяции стерляди. Таким образом они компенсируют ущерб, нанесененный производственной деятельностью.

Партию мальков, выпущенную накануне, вырастили на омском заводе товарного рыбоводства «Бородино». В операции принимало участие ООО «Крутинский рыбзавод».

Ранее в мероприятиях по искусственному воспроизводству осетровых рыб приняли участие еще 17 компаний. Всего же было выпущено около 163 тыс. мальков стерляди и чуть более 15 тыс. мальков осетра.

29 июня сообщалось, что в Краснодарском крае начался выпуск молоди стерляди в реку Кубань. Всего в воду выпустили около 70 тыс. экземпляров мальков.