У берегов Калифорнии обнаружили глубоководных рыб-невидимок

У калифорнийского побережья Тихого океана обнаружили 16 видов глубоководных рыб угольно-черного цвета, обладающих способностью поглощать 95,5% света. Это делает их практически невидимыми. Результаты исследования опубликовал научный журнал Current Biology в четверг, 16 июля.

Американские и британские океанологи обнаружили необычные виды рыб в Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей. По словам специалистов, даже при прямом освещении рыбы выглядели лишь силуэтами. Благодаря этой уникальной способности они становятся менее заметными для хищников. Дистанция, на которой их могут заметить потенциальные хищники или жертвы, благодаря подобной окраске сокращается более чем в шесть раз по сравнению с обычными рыбами темной окраски.

Исследование показало, что причина такого камуфляжа у рыб — меланин, сообщает телеканал «360». Это светопоглощающий пигмент, который также затемняет кожу человека. Только у этих рыб уровень меланина в коже оказался очень высоким. Назад в окружающую среду возвращается лишь 0,04% света, который падает на таких рыб.

Исследование показало, что коэффициент отражения у этих рыб выше самых черных бабочек и райских птиц. Их окрас также не уступает самому черному материалу Vantablack, который поглощает 99,96% света, пишет News.ru.

15 июля сообщалось, что житель Татарстана выловил рыбу, внешне напоминающую пиранью. Улов был сделан в поселке Осиново в Зеленодольском районе республики рядом с популярным у отдыхающих пляжем. Рыбак передал рыбу на экспертизу, чтобы установить, является ли она на самом деле пираньей.