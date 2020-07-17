Скоростной режим изменят на Западном объезде Сергиева Посада

В Московской области на Западном объезде Сергиева Посада изменят скоростной режим. Максимально разрешенную скорость движения повысят до 70 км/ч.

Как рассказали «Подмосковье сегодня» в региональном министерстве транспорта, специалисты в течение года анализировали дорожную ситуацию на этом участке. Из-за высокой интенсивности движения (9–11 тыс. автомобилей в сутки) было принято решение о повышении максимально допустимой скорости.

К тому же, отметил замглавы ведомства Игорь Королев, Западный объезд Сергиева Посада — это новая дорога, соответствующая нормативным требованиям по безопасности. В минтрансе не исключили дальнейшие корректировки скоростного режима.