В Московском зоопарке впервые вылупился птенец птиц-носорогов

Птенец папуанской птицы-носорога, которых также называют папуанскими калао, впервые вылупился в Московском зоопарке. Об этом пресс-служба зоосада сообщила на своей странице в Instagram в пятницу, 17 июля.

Как отмечает телеканал «360», экзотических птиц привезли в Москву из Новой Гвинеи в 2015 году, но потомство им удалось вывести только сейчас. Этот вид птиц занесен в Красную книгу. Появление птенца в зоопарке назвали важным событием, поскольку такие птицы редко размножаются в неволе. В зоопарке рассказали, что зоологи пытались создать близкие к естественным условиям для этих птиц.

«Здесь растут акации, крона которых образует густые заросли. В природе их дикие сородичи размножаются после сезона тропических дождей, поэтому с ноября по апрель в вольере наших обитателей увеличивали влажность», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

После того как малыш появился на свет, он жил с матерью в гнезде еще целых три месяца. Птенец окреп, сменил пух на взрослое оперение и покинул укромное жилище, пишет НСН.

Птенец в настоящее время чаще сидит вместе с родителями на верхних ветках акаций. Примерно через месяц он начнет питаться самостоятельно. Пока его голова и шея покрыты желтыми перьями, но со временем они приобретут рыже-коричневый оттенок. Отличительной особенностью взрослых птиц-носорогов специалисты назвали загнутые книзу большие клювы с роговыми наростами в виде поперечных складок.

Папуанские птицы-носороги обитают в Новой Гвинее — на архипелаге Бисмарка, Соломоновых и Молуккских островах. Предпочитают гнездоваться в густых тропических лесах. Это крупные птицы, длина их тела вместе с хвостом составляет 60–80 см, а вес может достигать двух килограммов. Взглянуть на детеныша и его родителей посетители зоопарка могут в павильоне «Дом птиц», пишет «Москва 24».

В конце июня сообщалось, что в Московском зоопарке родилась валлийская овечка. Она уже гуляет со стадом, но всё равно держится ближе к матери. Ее родители — самка Мартышка и самец Барбарис. Новорожденная пробует траву, сено и листья.