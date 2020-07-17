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Дикую лошадь обнаружили в тайге в Хабаровском крае

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В Анюйском национальном парке Нанайского района Хабаровского края обнаружили дикую лошадь. Она попала в объектив фотоловушки, установленной в тайге.

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Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в дирекции «Заповедного Приамурья», куда входит эта особо охраняемая территория, коня запечатлела камера, установленная в самом конце маршрута в низовьях Анюя.

По словам специалиста по экомониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексея Готванского, лошадь бродит по тайге уже около двух месяцев. Каким образом она остается в живых среди тигров, неизвестно.

Между тем в селе Арсеньево агентству рассказали, что около этого населенного пункта несколько лет живет табун наполовину одичавших лошадей. Иногда они выходят к людям, но потом опять возвращаются в тайгу. Специалисты не исключают, что в объектив камеры фотоловушки попал конь, изгнанный из табуна.

Ранее сообщалось, что в Бикинском районе на юге Хабаровского края возле села Козловка несколько лет паслись одичавшие лошади. Они научились обороняться от тигров и медведей. В этом году их приручили и отправили служить в кавалерию на одну из пограничных застав на реку Уссури.

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