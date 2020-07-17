Синоптики предупреждают о ливнях с градом в Краснодарском крае

Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае. До конца суток 17 июля, а также ночью и утром 18 июля местами в регионе, включая Сочи, ожидаются ливни с грозой и градом, а также шквалистый ветер до 20 м/с.

Как сообщает ИА «Кубанские новости» со ссылкой на краевое управление МЧС, существует вероятность возникновения ЧС, подтопления территорий и активизации оползневых процессов.

Специалисты отмечают изменение интенсивности осадков в последние годы. В частности, сейчас наблюдается больше ливней.

Изменился и режим выпадения осадков. Если ранее в среднем на 30 сухих дней приходилось пять дождливых, а распределены они были равномерно, то сейчас можно наблюдать несколько засушливых недель, а затем дождь в течение нескольких дней.