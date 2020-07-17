Россотрудничество подтвердило факт проведения проверки Генпрокуратурой

Генпрокуратура РФ проводит в Россотрудничестве плановую проверку. Об этом ТАСС сообщили в Россотрудничестве 17 июля.

«Это обычная плановая проверка Генпрокуратуры», — подтвердили информацию представители Росструдничества.

Ранее в этот день журналист и депутат Мосгодумы Андрей Медведев сообщил о проведении в Россотрудничестве антикоррупционной проверки 17 июля.

«Сегодня ведомство посетили сотрудники Генпрокуратуры, вручили документы о проверке и запросы по документам. Очевидно, это не просто совпадение, что проверка началась после того, как в Россотрудничество был назначен Евгений Примаков», — написал он в Telegram.

Депутат Госдумы Евгений Примаков был назначен на должность главы Россотрудничества 25 июня. О его скором назначении на эту должность сообщила 1 июня его предшественница на посту Элеонора Митрофанова — она перестала возглавлять Россотрудничество 11 июня.