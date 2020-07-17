Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Правительство одобрило субсидирование внутреннего туризма
Общество
Синоптики пообещали дожди и пасмурную погоду в ЦФО в выходные
Интернет
В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина
Общество
Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы
Общество
Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения
Сюжет:

Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело актера Михаила Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 17 июля.

«Искусство возможно без допингов и алкоголя»
Актер Никита Ефремов — о пагубных зависимостях, реакции на трагедию с участием отца и стрессе во время самоизоляции

«После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.

Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм умер 58-летний водитель российской машины Сергей Захаров.

Позже в организме зачинщика аварии нашли алкоголь и наркотики. Однако, по данным медиков, видимых следов инъекций у актера нет.

После завершения расследования уголовного дела, 6 июля, Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Адвокат актера Эльман Пашаев сообщал, что планирует добиваться в суде оправдательного приговора для своего подзащитного, поскольку он собрал достаточно доказательств его невиновности.

Пашаев отмечал, что ознакомился с материалами дела Ефремова, но ничего нового в документах он для себя не обнаружил, поэтому будет придерживаться уже выработанной стратегии защиты. Также он пообещал «сенсацию в суде».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020