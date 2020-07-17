Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Уголовное дело актера Михаила Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 17 июля.

«После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.

Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм умер 58-летний водитель российской машины Сергей Захаров.

Позже в организме зачинщика аварии нашли алкоголь и наркотики. Однако, по данным медиков, видимых следов инъекций у актера нет.

После завершения расследования уголовного дела, 6 июля, Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Адвокат актера Эльман Пашаев сообщал, что планирует добиваться в суде оправдательного приговора для своего подзащитного, поскольку он собрал достаточно доказательств его невиновности.

Пашаев отмечал, что ознакомился с материалами дела Ефремова, но ничего нового в документах он для себя не обнаружил, поэтому будет придерживаться уже выработанной стратегии защиты. Также он пообещал «сенсацию в суде».