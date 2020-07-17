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ФСБ обнародовала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

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ФСБ России распространила 17 июля видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракт в Хабаровске.

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На кадрах видно, как сотрудники ФСБ вытаскивают мужчину из автомобиля, кладут на землю, а после надевают на него наручники. В рюкзаке злоумышленника обнаружили нож, шесть бутылок с зажигательной смесью и флаг террористической организации.

Кроме того, в телефоне мужчины сотрудники правоохранительных органов нашли запись, на которой он присягает неизвестным лицам.

Предполагается, что задержанный планировал совершить нападение в людном месте, а потом уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, сообщает «РИА Новости».

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акт») УК РФ.

Сотрудники ФСБ 7 июля пресекли теракт в Астраханской области. Задержанный мужчина готовил вооруженное нападение на административные здания.

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