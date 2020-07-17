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Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Житель Москвы выиграл в лотерею «Гослото «6 из 45» более 300 млн рублей. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила пресс-служба компании «Столото».

«17 июля житель Москвы выиграл суперприз «Гослото «6 из 45» — 303 527 903 рубля. Это одна из самых крупных побед в истории лотереи», — уточнили в организации.

При этом с помощью развернутой ставки — в билете он отметил семь чисел — сумма его выигрыша составила 304 727 903 рубля.

Билет победитель купил в мобильном приложении.

15 мая жительница штата Северная Каролина в США Шаника Миллер выиграла $2 млн, отметив в лотерейном билете ту же комбинацию цифр, которая в другой лотерее принесла ей $50 тыс.

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