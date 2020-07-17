Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Правительство одобрило субсидирование внутреннего туризма
Общество
Синоптики пообещали дожди и пасмурную погоду в ЦФО в выходные
Интернет
В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина
Общество
Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы
Общество
Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

В Сибири для тушения лесов начали вызывать искусственные осадки

0
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты начали вызывать искусственные осадки, чтобы потушить пожары в нескольких сибирских регионах. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Жар земли: повторятся ли прошлогодние рекордные пожары
На тушении отдаленных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке задействован почти весь федеральный резерв парашютно-десантной пожарной службы

«В целях снижения уровня пожарной опасности в лесах при тушении пожаров проводятся работы по искусственному вызыванию осадков. Они завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, приступили в Забайкальском крае», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в этот день глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что количество природных пожаров в Югре возросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В пяти регионах Сибири продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары — температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла, в том числе в арктическом Туруханском районе на севере Красноярского края.

Ученые из нескольких стран связали аномальную жару, установившуюся в этом году, с деятельностью человека. Чтобы прийти к такому выводу специалисты проанализировали изменения средней температуры в Сибири с января по июнь этого года и ситуацию с аномальной жарой, которая была зафиксировано в городе Верхоянск в Якутии.

Кроме того, они добавили, что столь затяжная жара ― очень редкое явление, которое случается примерно раз в 130 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020