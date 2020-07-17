В Сибири для тушения лесов начали вызывать искусственные осадки

Специалисты начали вызывать искусственные осадки, чтобы потушить пожары в нескольких сибирских регионах. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

«В целях снижения уровня пожарной опасности в лесах при тушении пожаров проводятся работы по искусственному вызыванию осадков. Они завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, приступили в Забайкальском крае», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в этот день глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что количество природных пожаров в Югре возросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В пяти регионах Сибири продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальной жары — температура воздуха будет достигать 37 градусов тепла, в том числе в арктическом Туруханском районе на севере Красноярского края.

Ученые из нескольких стран связали аномальную жару, установившуюся в этом году, с деятельностью человека. Чтобы прийти к такому выводу специалисты проанализировали изменения средней температуры в Сибири с января по июнь этого года и ситуацию с аномальной жарой, которая была зафиксировано в городе Верхоянск в Якутии.

Кроме того, они добавили, что столь затяжная жара ― очень редкое явление, которое случается примерно раз в 130 лет.