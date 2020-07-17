В Калифорнии три церкви подали в суд на губернатора из-за запрета пения

Три церкви штата Калифорния (США) подали в федеральный суд из-за запрета пения в храмах. Об этом телеканал CNN сообщил 16 июля.

В статье говорится, что иск в федеральный окружной суд восточного округа Калифорнии подали 15 июля служители трех церквей — часовни на Голгофе в городе Юкайа, часовни на Голгофе в Форт-Брэгге и церкви «Река жизни» в городе Оровилле.

В иске утверждается, что изданный в начале июля указ губернатора штата Гэвина Ньюсома, запрещающий пение в местах поклонения в период распространения коронавируса, нарушает права церквей.

По мнению властей, пение в церквях при скоплении прихожан может стать способом распространения вируса и увеличить риск заражения даже при условии соблюдения социальной дистанции.

По данным телеканала, адвокаты истцов утверждают, что пение и молитвы «являются неотъемлемой частью поклонения верующих».

Ранее, 13 июля, на фоне роста числа заболеваний COVID-19 в Калифорнии губернатор Гэвин Ньюсом ввел массовые ограничения на работу общественных учреждений.

Согласно его распоряжению, во всем штате прекратили работу кинотеатры, музеи, зоопарки, развлекательные центры, бары.

В 30 округах с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на три дня закрыли торговые центры, парикмахерские, церкви, фитнес-центры и офисы компаний, не связанных с критически важной общественной деятельностью.

По последним данным, за всё время в США выявили 3 697 318 случаев заражения коронавирусом (из них 2293 случая за последние сутки), скончались 141 143 человека.