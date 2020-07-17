Синоптики предупредили о тумане в Москве и области 17 июля

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности в пятницу, 17 июля, из-за ожидающегося тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать в столице с 22:00 пятницы, 17 июля, до 06:00 субботы, 18 июля. В Московской области действие предупреждения начнется в 22:00 17 июля, а завершится в 08:00 18 июля, пишет RT.

В выходные в Москве и области Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди и температуру воздуха до +23, напоминает агентство городских новостей «Москва».

Из-за тумана «желтый» уровень погодной опасности объявили еще в трех регионах ЦФО: Ивановской, Брянской и Орловской областях. В Костроме аналогичное оповещение выпустили из-за грозы и ветра, в Тамбове — из-за горимости четвертого класса, пишет RNS.

Ранее 17 июля сообщалось, что пасмурная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозами и ветром до 17 м/с ожидаются на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) России 17–19 июля. В воскресенье, 19 июля, на юге округа потеплеет до +26...+28 градусов. В большинстве регионов воздух прогреется не выше +22...+23 градусов.