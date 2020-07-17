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Количество участков для ловли рыбы сетями увеличили в Якутии

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В Якутии увеличили количество водных участков, где рыбу можно ловить сетями. Это связано со вступлением в силу ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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В соответствии с этим были разработаны новые Правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Число водных участков увеличилось с 28 до 542. Жителям Якутии разрешено ловить рыбу, используя сети, в пределах суточных норм, на специально отведенных 177 речных и 365 озерных участках во всех муниципальных районах республики, пишет ИА SakhaNews. Исключение составляет лишь сибирский осетр.

Сети необходимо поставить на учет в Восточно-Сибирском территориальном управлении Росрыболовства.

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