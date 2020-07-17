Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Правительство одобрило субсидирование внутреннего туризма
Общество
Синоптики пообещали дожди и пасмурную погоду в ЦФО в выходные
Интернет
В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина
Общество
Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы
Общество
Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Правительство одобрило субсидирование внутреннего туризма

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма, сообщается в пятницу, 17 июля, на сайте кабмина.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«О выделении Ростуризму в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по субсидированию направлений внутреннего туризма <...> Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения сможет обеспечить доступность внутренних турнаправлений.

Кроме того, правительство одобрило выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.

Днем ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о перспективах туротрасли в период восстановления после пандемии коронавируса. С одной стороны, отечественный рынок туризма понес огромные убытки и его ждет долгий период восстановления, но с другой — фиксируется небывалый спрос на отдых внутри страны.

На фоне распространения коронавируса многие страны мира ограничили международные пассажирские рейсы. Россия полностью ограничила международные авиаперевозки с 3 апреля, разрешены были только рейсы, возвращающие сограждан на родину.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020