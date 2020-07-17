Правительство одобрило субсидирование внутреннего туризма

Правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма, сообщается в пятницу, 17 июля, на сайте кабмина.

«О выделении Ростуризму в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по субсидированию направлений внутреннего туризма <...> Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения сможет обеспечить доступность внутренних турнаправлений.

Кроме того, правительство одобрило выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.

Днем ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о перспективах туротрасли в период восстановления после пандемии коронавируса. С одной стороны, отечественный рынок туризма понес огромные убытки и его ждет долгий период восстановления, но с другой — фиксируется небывалый спрос на отдых внутри страны.

На фоне распространения коронавируса многие страны мира ограничили международные пассажирские рейсы. Россия полностью ограничила международные авиаперевозки с 3 апреля, разрешены были только рейсы, возвращающие сограждан на родину.