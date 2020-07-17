Собянин заявил о наличии у 60% москвичей иммунитета к COVID-19

60% жителей Москвы уже обладают коллективным иммунитетом от коронавируса. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил мэр города Сергей Собянин.

«И в Москве, и в Нью-Йорке» создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал Собянин в разговоре с «РИА Новости».

Градоначальник считает, что сравнение двух мегаполисов оправданно. Он подчеркнул, что в Нью-Йорке пик прошел за месяц и система здравоохранения не справилась. В Москве, напротив, этот процесс растянулся на квартал и удалось сгладить нагрузки.

В столице, по мнению Собянина, получилось не допустить гуманитарной катастрофы и паники, а также сохранить устойчивость власти, пишет «Газета.ру».

Ранее 17 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране было направлено более 300 млрд рублей.

По словам эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, Россия, скорее всего, избежит второй волны коронавируса.

По данным на 17 июля, в России выявлено 759 203 случая заболевания COVID-19, 539 373 пациента выздоровели, 12 123 человека скончались.

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