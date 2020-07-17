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Синоптики пообещали дожди и пасмурную погоду в ЦФО в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пасмурная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами с грозами и ветром до 17 м/с ожидаются на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) России 17–19 июля. Об этом сообщается на сайте российского Гидрометцентра в пятницу, 17 июля.

Погоду в ЦФО в эти дни будет определять малоподвижный циклон. В ночные и утренние часы в отдельных районах местами ожидается туман.

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В воскресенье, 19 июля, на юге округа потеплеет до +26...+28 градусов. В большинстве регионов воздух прогреется не выше +22...+23 градусов.

Дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Вячеслав Морозов рассказал ТАСС, что в регионе 17–19 июля ожидается постепенное потепление до +25...+28 градусов.

«Существенных осадков не ожидается, только в ночь на субботу по югу и востоку области пройдут ливни, местами сильные и с грозами. И с завтрашнего дня будет без дождей, хорошая погода», — приводит агентство слова Морозова. Он отметил, что в последующие десять дней потепление продолжится, но аномальной жары не прогнозируется.

Однако, по данным сайта Гидрометцентра, в Белгородской, Брянской, Курской, Тамбовской областях в воскресенье столбики термометров покажут +24...+26 градусов. В выходные. 18-19 июля, в этих регионах ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

Во Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях 17 июля и в предстоящие выходные пройдут кратковременные дожди, будет пасмурно с прояснениями, воздух прогреется не выше +21...+23 градусов. В Ярославской и Орловской областях — до +21 градуса.

Ранее в пятницу синоптики сообщили, что в первой половине лета в Москве был побит рекорд по осадкам 1894 года — в этом году выпало 252,7 мм осадков, что составляет 103% от нормы. Более дождливым выдалось лето 1894 года. Кроме того, к середине лета 2017 года выпало 224 мм или 91% осадков от нормы сезона.

В 2008 году в июле выпал 181 мм осадков, это тоже высокие показатели, однако они не превысили норму.

Накануне в Гидрометцентре рассказали, что в предстоящие выходные Москве ожидается теплая и в меру влажная погода, столбики термометров покажут +20...+22 градуса.

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