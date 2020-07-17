Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу – 2020 пройдет 26 июля в Yota Arena

26 июля в комплексе Yota Arena в Москве пройдет Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу – 2020, организованный Российским футбольным союзом при поддержке Федерации компьютерного спорта России. Турнир проходит по игре FIFA 20 в режиме Ultimate Team в двух дивизионах: Playstation 4 и Xbox One.

В рамках Гранд-финала сперва пройдут матчи в отдельных дивизионах: Xbox и Playstation 4, а затем победители дивизионов сыграют между собой в кросс-платформенном матче и выявят обладателя Кубка России. Серебряные призеры в каждом дивизионе сыграют в кросс-платформенном матче за 3-е место Кубка России.

Участники Гранд-финала:

● Xbox: Роберт Фахретдинов (Республика Башкортостан), Степан Михович (Москва), Антон Кленов (Москва), Михаил Гура (Санкт-Петербург);

● PlayStation 4: Андрей Гурьев (Нижегородская область), Даниил Абельдяев (Санкт-Петербург), Павел Скуратов (Липецкая область), Антон Костин (Москва).

Призовой фонд турнира составляет 1 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей получит обладатель Кубка России, 300 тыс. рублей — серебряный призер, 200 тыс. рублей — бронзовый призер турнира.

В рамках турниров в дивизионах ограничения по составам будут аналогичны основному этапу турнира. В кросс-платформенных матчах за первое и третье места Кубка России игрокам будут предоставлены открытые аккаунты. Ограничений по составу не будет.

Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу – 2020 пройдет без зрителей из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Трансляции, новости и информация о ходе турнира будут доступны в официальных группах РФС и ФКС России в социальных сетях: https://vk.com/teamrussia_efootball, https://vk.com/teamrussia, https://vk.com/resf, https://www.facebook.com/russianesf и https://ok.ru/resf.

Ознакомиться с правилами и расписанием Кубка России по интерактивному футболу – 2020 можно на официальном сайте: http://ifootballcup.ru/.