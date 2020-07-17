В Подмосковье десятилетний мальчик погиб от удара током

В Московской области десятилетний ребенок погиб в результате удара током. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в региональном ГСУ СК России.

ЧП произошло в городе Пушкине в деревне Левко 16 июля. Тело ребенка с термическими повреждениями обнаружили около заброшенного здания, пишет РИАМО.

Следователи установили, что ребенок гулял вместе с друзьями, когда нашел строительную рулетку. В ходе игры он закинул ее на высоковольтные провода, из-за чего получил удар током. От полученных травм он скончался на месте происшествия, пишет «Москва 24».

В настоящее время в СК устанавливают обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет агентство городских новостей «Москва».

5 июля сообщалось, что в Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку. Очевидцы вытащили ребенка, но спасти ее не удалось — девочка скончалась на место происшествия.