Треть респондентов в мире считает равной оплату труда женщин и мужчин

Более трети (34%) опрошенных жителей планеты отмечают, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково. Результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR, опубликованы в пятницу, 17 июля.

«В целом лишь треть респондентов (34%) во всем мире считает, что мужчины и женщины в их стране получают одинаковую заработную плату. Чаще других о равноправии в данном вопросе заявляли жители Индии (73%) и Таиланда (71%)», — говорится в исследовании.

Опросы 800 россиян показали близкий к среднему по миру результат (34%), таковы же результаты изучения общественного мнения в США.

Самая низкая доля согласных, что труд мужчин и женщин оплачивается одинаково, зафиксирована в Бразилии (19%), Германии (18%) и Корее (13%).

Президент холдинга, доктор социологических наук Андрей Милехин заявил, что с каждым годом всё больше стран прикладывают усилия для решения проблемы равноправия во всех сферах жизни, в том числе и в трудовой. Однако граждане некоторых государств не ощущают реального равноправия в вопросах оплаты труда, заметил он.

По словам эксперта, в последние десятилетия экономика знаний практически размыла понятия «мужских» и «женских» профессий — каждый может заниматься практически чем угодно вне зависимости от половой принадлежности.

Исследование проводилось в 10 странах: Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде, Южной Корее. Более 7,1 тыс. респондентов из разных социально-демографических групп приняли участие в социсследованиях.

В конце мая эксперты Института прогрессивного образования назвали профессии, представителям которых стоит ожидать повышения оплаты труда после завершения пандемии коронавируса. Специалисты отмечают, что прибавку к зарплате могут получить PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры.