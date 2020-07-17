Российские истребители сопроводили норвежский самолет над Баренцевым морем

Российские истребители в пятницу, 17 июля, сопроводили норвежский самолет-разведчик, пролетавший над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства.

«Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение», — приводит ТАСС сообщение центра.

Отмечается, что нарушения границ России не было допущено.

14 июля российские истребители из состава дежурных по ПВО Северного флота и Южного военного округа поднимались на перехват самолетов-разведчиков США и Норвегии, которые были обнаружены в Баренцевом и Черном морях.

При этом проводившим разведку у российских границ норвежским самолетом был всё тот же Р-3С «Орион». Американцы же использовали сразу два самолета — Р-8А «Посейдон» ВМС США и RС-135 ВВС США, а также беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер» ВВС США.