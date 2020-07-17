Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Правительство одобрило субсидирование внутреннего туризма
Общество
Синоптики пообещали дожди и пасмурную погоду в ЦФО в выходные
Интернет
В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина
Общество
Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы
Общество
Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения
Сюжет:

Роспотребнадзор счел преждевременным открытие общепита в Калининградской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининградское управление Роспотребнадзора считает преждевременным планировавшееся открытие заведений общепита, сообщил в пятницу, 17 июля, пресс-секретарь ведомства Роман Гаранчук.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Информация о возможном открытии заведений общепита в самые ближайшие дни не соответствует действительности. Сегодня утром главный санитарный врач Калининградской области и руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что текущие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией не позволяют снять ограничения с учреждений общепита в полном объеме», — приводит его слова «Интерфакс».

Гаранчук также заявил, что решение о полноценной работе кафе и ресторанов в области может быть принято, если коэффициент распространения инфекции достигнет 0,5. На данный момент этот показатель равен единице.

В начале июня власти области приняли решение об отмене запрета на работу библиотек, бань, фитнес-центров и ряда других организаций. Тогда же было принято решение о снятии временных ограничений для граждан, зарегистрированных в Калининградской области, на бронирование мест в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне.

Вместе с тем в регионе смягчили масочный режим. Маску не нужно носить, передвигаясь по улицам. В остальных случаях — необходимо.

к

По данным портала стокоронавирус.рф, в Калининградской области выявлено 2676 случаев коронавирусной инфекции, из них 43 летальных. Всего в регионе выздоровели 1921 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020