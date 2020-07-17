Роспотребнадзор счел преждевременным открытие общепита в Калининградской области

Калининградское управление Роспотребнадзора считает преждевременным планировавшееся открытие заведений общепита, сообщил в пятницу, 17 июля, пресс-секретарь ведомства Роман Гаранчук.

«Информация о возможном открытии заведений общепита в самые ближайшие дни не соответствует действительности. Сегодня утром главный санитарный врач Калининградской области и руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что текущие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией не позволяют снять ограничения с учреждений общепита в полном объеме», — приводит его слова «Интерфакс».

Гаранчук также заявил, что решение о полноценной работе кафе и ресторанов в области может быть принято, если коэффициент распространения инфекции достигнет 0,5. На данный момент этот показатель равен единице.

В начале июня власти области приняли решение об отмене запрета на работу библиотек, бань, фитнес-центров и ряда других организаций. Тогда же было принято решение о снятии временных ограничений для граждан, зарегистрированных в Калининградской области, на бронирование мест в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне.

Вместе с тем в регионе смягчили масочный режим. Маску не нужно носить, передвигаясь по улицам. В остальных случаях — необходимо.

По данным портала стокоронавирус.рф, в Калининградской области выявлено 2676 случаев коронавирусной инфекции, из них 43 летальных. Всего в регионе выздоровели 1921 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.