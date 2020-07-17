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Адвокат сообщил об обыске в офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят обыски. Об этом в пятницу, 17 июля, рассказал Владимир Воронин — адвокат директора организации Ивана Жданова.

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«Мне сообщили об обысках в московском офисе ФБК. Я направляюсь туда, чтобы узнать все подробности. Пока неясно, в рамках какого дела ведется это следственное действие и кто именно его проводит», — приводит ТАСС слова юриста.

Как сообщает корреспондент «Известий» с места событий, у офиса ФБК находится несколько групп журналистов, однако признаков обыска не замечено.

В октябре прошлого года Минюст включил ФБК в список НКО — иностранных агентов на основании закона «О некоммерческих организациях». В частности, деньги организации перечисляли компания Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Всего фонд получил от них более 140 тыс. рублей. Директор фонда Иван Жданов отверг обвинения в иностранном финансировании.

В этом же месяце в офисах организации, расположенных в 30 регионах России, а также по месту жительства некоторых сотрудников региональных подразделений прошли обыски по делу об отмывании денег. Суд наложил арест на счета, открытые ФБК в кредитных организациях, на которые, по некоторым данным, поступали средства из-за рубежа.

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года ряд сотрудников фонда и люди, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были добыты преступным путем». В дальнейшем эти средства были внесены через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков.

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