Глава минобороны Израиля рассказал о переговорах с Шойгу

Глава министерства обороны Израиля Бени Ганц заявил, что провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу в пятницу, 17 июля. По его словам, речь шла о стратегических вопросах, касающихся Ближнего Востока и региональной стабильности.

«Я выразил признательность за понимание, которое Россия демонстрирует в отношении интересов Израиля в области безопасности», — написал министр в Twitter.

3 июля секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Стороны обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности и обменялись мнениями по международной ситуации. Также они затронули тему борьбы с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в рамках предложенной США «сделки века» 1 июля израильский суверенитет распространится на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

В конце того же месяца в Палестине объявили о решении расторгнуть все договоренности с США и Израилем из-за планов последней по аннексии. Президент Палестины Махмуд Аббас отмечал, что готов вернуться к переговорам только при участии третьей стороны.