Концерт.net: краснодарские курорты остались без культурного досуга

Курортный сезон в разгаре, но границы закрыты. Так что основной поток отдыхающих приняли на себя отечественные южные курорты. Ежедневно в города Краснодарского края прилетают десятки тысяч туристов. К их услугам — пляжи, рестораны, набережные, парки, дельфинарии, но не концертные залы, они до сих пор на карантине. Руководители музыкальной индустрии обратились к губернатору края Вениамину Кондратьеву с просьбой содействовать открытию площадок. «Известия» выяснили, почему ситуация не сдвигается с мертвой точки.

На пляжах густо, на концерте пусто

В письме руководителей концертной индустрии Краснодарского края из Сочи, Геленджика, Анапы (есть в распоряжении «Известий») говорится о культурных потерях, которые несут отдыхающие, и о сложной ситуации в отрасли. «На сегодняшний день деятельность нашей индустрии полностью парализована, — отмечается в обращении. — В результате туристы в полной мере не получают того, за чем прилетают. Их спектр развлечений ограничен пляжем, набережной и рестораном. Этого недостаточно для полноценного цивилизованного и безопасного отдыха». Авторы письма просят у губернатора разрешения на открытие концертных залов и заверяют, что зрителям и артистам будет обеспечена полная эпидемиологическая безопасность — залы заполнят частично, гостей рассадят на расстоянии.

Действительно, чем рестораны безопаснее концертных залов? Почему посещение концерта опаснее полета в герметично закрытом самолете? Конечно, площадка площадке рознь. Но в крае есть уникальные по своей архитектуре открытые концертные залы — «Олимп» в Геленджике, «Фестивальный» и «Зеленый театр» в Сочи, «Летняя эстрада» в Анапе и другие. Там имеется возможность заблаговременного запуска зрителей, открытия всех входных групп для входа и выхода, естественное (уличное) проветривание.

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— Наш сезон — июнь, июль, август, сентябрь. Половину мы уже пропустили. Хочется хоть вторую половину поработать, — говорит директор КЗ «Летняя эстрада» Вера Халина. — Сейчас у нас туристический пик. По городу спокойно нельзя пройти, толпы везде. Но если можно танцевать в ресторанах, собираться на верандах, возить людей в экскурсионных автобусах, то почему нельзя сходить цивилизованно на концерт? Люди спрашивают: «В чем дело? Почему нет артистов?» Я теряюсь, не знаю, что отвечать. Хотя летом в Анапу должны были приехать Максим Галкин, Юрий Куклачев со своим театром кошек, КВН, группа «Нервы», Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский...

В обычный курортный сезон «Летняя эстрада» проводит около 120 вечерних мероприятий. К ним надо добавить ещё 40-45% от этого числа дневных детских. Зрительный зал открытый, на 1,5 тыс. мест, можно рассадить гостей с любыми промежутками.

В том, что сейчас концертная сфера под стопроцентным запретом, нет здравого смысла, отмечает и глава билетного оператора «Кассир.ру Сочи» Руслан Михайленко. Если бы не открылись рестораны, люди всё равно бы организовывали пикники на пляжах и в парках — контролировать соответствие санитарным нормам в этом случае невозможно. То же самое происходит сейчас в сфере развлечений. Где-то музыка зазвучала — уже толпа, где-то пенную вечеринку устроили — столпотворение. Людей не удержать, они хотят жить нормальной полноценной жизнью.

Кто решает

На вопрос, готовы ли концертные организации возобновить работу, учитывая, что выступать придется в частично заполненных залах при соблюдении жестких эпидемиологических норм, собеседники «Известий» отвечают утвердительно. По их словам, 90% артистов, гастролирующих ежегодно на Черноморском побережье, готовы приехать уже сейчас. Отмены и переносы, как правило, связаны с зарубежными исполнителями, чьи выступления привязаны к мировым турам. Другое дело, что не все проекты можно привезти на условиях половинной заполняемости.

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— Если «располовинить» самый большой зал на Черноморском побережье «Фестивальный», получится 1,25 тыс. мест. Чтобы окупить расходы на организацию, надо давать в день два выступления, — поясняет директор концертного агентства «Хороший вкус» Игорь Маковецкий.— Каких-то артистов на эти ползала можно привозить. Но с первым эшелоном будет сложнее. У них не концерты, а шоу. Для Киркорова, Лепса, Меладзе, Лазарева по два концерта в день давать — физически сложно, и они не готовы падать в глазах зрителей, теряя качество. А продлевать график гастролей — значит вдвое увеличивать расходную часть: аренду, проживание, транспорт, питание.

Кто бы мог оправдать ползала, так это артисты разговорного жанра , уверен Игорь Маковецкий. Они могут и по два концерта в день провести. Но вот удастся ли на них продать все билеты — вопрос. Тем не менее, большинство гастролеров уже на низком старте. Они устали без концертов, без публики и готовы выступать в залах с 50-процентной загрузкой, а площадки готовы их принимать.

В администрации Краснодарского края, куда «Известия» направили запрос о том, получено ли обращение деятелей концертной индустрии и какая будет на него реакция, посоветовали обратиться в краевой Роспотребнадзор. Решение о снятии ограничений принимается администрацией края только по согласованию с этим ведомством, подчеркнули в резиденции губернатора.

В свою очередь Роспотребнадзор Краснодарского края сообщил, что концертные залы на его территории откроются, когда такое решение примет губернатор. При этом показатель распространения заболеваемости должен быть 0,5%. Сейчас он 1,0%. К тому же, на сегодняшний день Роспотребнадзор России еще не предложил рекомендаций по возобновлению работы залов.

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В Роспотребнадзоре России ответили, что вопрос по Краснодарскому краю не к ним, поскольку определить конкретные даты восстановления деятельности концертных организаций в целом по стране невозможно. Что касается рекомендаций, то ведомство «не против использования рекомендаций для проведения репетиций творческих коллективов без участия зрителей, подготовленных Минкультуры России». В адаптированном виде их можно применять при возобновлении мероприятий со зрителями. А возобновить их можно по согласованию с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.

В Москве, как известно, Сергей Собянин решение уже принял. Согласно указу мэра, с 1 августа в залах могут собираться до 3 тыс. человек, заполняемость — не более 50%. При этом показатель распространения заболеваемости в столице не намного ниже, чем в Краснодарском крае.

Сохранить ресурс

Если для зрителей отсутствие концертов чревато потерей впечатлений, то концертной индустрии простой грозит крахом.

— Обычно в сезон мы организуем около 60 концертов. В этом еще не было ни одного. Думаю, концерты разрешат в последнюю очередь, — предполагает гендиректор концертной компании Star Sochi Элан Глотов. — Мы даже не пострадавшая, а мертвая отрасль. Все, что было сделано индустрией, в один момент рухнуло.

Действительно, по данным информационного агентства Intermedia, вся деятельность по организации зрелищных мероприятий сейчас остановлена как на федеральном, так и местных уровнях. Финансирование бюджетных учреждений отрасли продолжается, но они работают по большей части вхолостую — в неэффективном онлайн-формате. Что касается предпринимательского сектора, работающего в массовых жанрах, то его практически не существует уже с марта.

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— От массовых банкротств предпринимателей может спасти только чудо, — говорит гендиректор Intermedia Евгений Сафронов. — Таким чудом может стать либо мгновенная самоликвидация коронавируса, либо прямая и действенная государственная помощь. В последнем случае останется надежда на сохранение ценнейшего человеческого ресурса — опытных и преданных своему делу предпринимателей, которые смогут восстановить индустрию в кратчайшие сроки.

Предприниматели, похоже, уже осознали, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, но в тесном союзе с государством. И для этого создают общероссийскую ассоциацию организаторов мероприятий негосударственного сектора. Культурное пространство формируется как государственным сектором, так и коммерческим, их доли примерно одинаковые, поясняет координатор процесса Руслан Михайленко. При этом негосударственный сектор формально тоже находится в ведении Министерства культуры, но всегда существовал автономно, на коммерческих началах. Субсидий он не требовал, на госсредства не претендовал. Но сейчас предприниматели считают, что пришла пора выстраивать коммуникации с властью на всех уровнях.