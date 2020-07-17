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Депутаты Госдумы направили в МИД данные о пропаганде прибалтийских СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Министерство иностранных дел России направлены материалы в отношении некоторых прибалтийских СМИ, со стороны которых зафиксированы попытки распространения деструктивной информации. Об этом 17 июля заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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«Зафиксированы случаи их использования в качестве площадок для распространения информации, содержащей пропаганду наркопотребления, побуждающей нашу молодежь к участию в массовых беспорядках и прочих нарушениях законодательства», — цитирует Пискарева «РИА Новости».

Он добавил, что МИД России учтет информацию о деструктивном влиянии прибалтийских СМИ, в том числе в приграничных территориях России.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва изучает обращение Совета Федерации с призывом ввести ответные меры в связи с положением российских СМИ в странах Прибалтики.

10 июля временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала МИД России изучить возможность введения ответных политических мер против властей Латвии и Литвы после запрета трансляций российских телеканалов группы RT, а также в отношении властей Эстонии из-за ситуации с агентством Sputnik.

В конце июня Рига запретила вещание семи телеканалов RT, объяснив решение тем, что они находятся в «единоличном ведении» российского телеведущего, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, против которого Совет Евросоюза ввел санкции.

По этой же причине подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению запретила 8 июля трансляцию российских телеканалов RT.

В марте этого года в Латвии и Эстонии вынудили Первый балтийский телеканал (ПБК) закрыть передачу «Новости Эстонии», которая считалась самой популярной информационной передачей среди русскоязычного населения в этой стране.

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