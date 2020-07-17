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Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук задержан. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщает управление Следственного комитета по Республике Карелия в пятницу, 17 июля.

Следствие считает, что в 2018-2019 годах подозреваемый через посредника получил от коммерческих структур более 1,5 млн рублей за решение вопросов, связанных с градостроительством, в том числе выдачу разрешений на строительство.

В ближайшее время суд решит вопрос об аресте подозреваемого.

В марте 2020 года по подозрению в получении взятки был задержан заместитель Боднарука Валерий Матвеев. Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА «Карелinform». Депутату грозит до 15 лет лишения свободы.

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