Самолет Ryanair сел в аэропорту Осло после получения сообщения об угрозе взрыва

Пассажирский самолет компании Ryanair, летевший из Лондона в Норвегию, получил сообщение об угрозе взрыва на борту. Несмотря на это, лайнер благополучно приземлился в аэропорту Осло. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение норвежской полиции в пятницу, 17 июля.

Полиция уже задержала подозреваемого в причастности к угрозам взрыва. Это 51-летний гражданин Великобритании.

«Датский истребитель F-16 сопровождал самолет Ryanair после того, как пассажирский лайнер получил сообщение об угрозе взрыва. Истребитель также приземлился для дозаправки в аэропорту Осло перед обратным вылетом в Данию», — отмечается в сообщении вооруженных сил Дании в Twitter.

Самолет проверят экстренные службы. В норвежской полиции добавили, что все пассажиры были эвакуированы.

В конце мая пассажирский самолет, летевший из Москвы в Пермь и подавший сигнал тревоги из-за угрозы взрыва, благополучно приземлился в пункте назначения. Угроза взрыва не подтвердилась.