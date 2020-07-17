Нарушения масочного режима обнаружили в автобусах Сыктывкара

В Сыктывкаре продолжаются ежедневные рейды на предмет соблюдения профилактических мер. Как сообщили в горадминистрации, проверку провели на маршрутах автобусов №№ 17, 20 и 44, в пяти из них кондукторы не соблюдают масочный режим.

Также было проверено более 40 торговых объектов, среди которых ТЦ «Народный» по ул. Малышева, 1, аптека «Будь здоров» по ул. Оплеснина, 1 и столовая «Пельменная № 2» по ул. Бабушкина, 38. В ходе проверки нарушений не выявлено. Работники торговых точек используют средства индивидуальной защиты и антисептики, передает ИА «Комиинформ».

Информация по нарушениям будет направлена в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих решений.