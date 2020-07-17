Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России

Минстрой России ставит задачу по снижению себестоимости строительства для удешевления стоимости жилья. Об этом 17 июля заявил глава ведомства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области.

«Нужно сделать все, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость», — приводит его слова ТАСС.

Якушев заявил о необходимости уменьшения процентных ставок и уменьшения административных процедур, над чем сейчас работает правительство, а также удешевлять землю и таким образом снижать себестоимость строительства.

Министр отметил, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, снижаются реальные доходы населения и соответственно количество тех, кто может приобрести жилье как в ипотеку, так и за свои деньги.

Ранее, 13 июля, президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан.