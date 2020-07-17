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Сафронов в «Лефортово» бросил курить и прочел книги Достоевского

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов, находясь под арестом в СИЗО «Лефортово», бросил курить и прочел книги Федора Достоевского. Об этом сообщил в пятницу, 17 июля, ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

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«Вчера посетил Ивана Сафронова. Иван встретил нас в стильном пиджаке, был в хорошем настроении <…> Иван, находясь в СИЗО «Лефортово» бросил курить», — сказал Мельников в разговоре с «Интерфаксом».

Он отметил, что Сафронов удовлетворен условиями содержания и сотрудники «Лефортово» относятся к нему дружелюбно и без агрессии.

Кроме того, Сафронов заявил, что у него появилось много свободного времени, ежедневно он читает по 700 страниц и уже закончил с книгами Френсиса Фицджерльда и Федора Достоевского, а в настоящее время интересуется подпиской на периодические издания.

Экс-журналиста Сафронова, ставшего в мае 2020 года советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, задержали 7 июля по делу о госизмене.

По данным ФСБ, подозреваемый передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. В частности, его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года — предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Свою вину Сафронов не признает. Суд арестовал его до 6 сентября.

Мосгорсуд 16 июля рассматривал апелляцию стороны защиты и признал арест Сафронова законным. Адвокаты собираются добиваться обжалования в кассационной инстанции, отмечает «Газета.ру».

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