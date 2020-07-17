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С начала года более 1700 машин такси переместили на спецстоянки

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В Москве с начала 2020 года на спецстоянки были перемещены более 1,7 тыс. автомобилей такси. Об этом 17 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной административной дорожной инспекции (МАДИ).

«В ходе совместных рейдов с ГИБДД инспекторы МАДИ изъяли и направили на спецстоянки 1 737 автомобилей из-за того, что водители не прошли перед выездом обязательный медосмотр, а автомобили — технический», — сообщили в МАДИ.

Кроме того, было зафиксировано 13,6 тыс. других нарушений, связанных с несоблюдением обязательных требований к такси. Наиболее частые из них — отсутствие цветографической схемы на кузове автомобиля и опознавательного фонаря на крыше. За такие нарушения водителям и компаниям выписывались штрафы от 1 до 50 тыс. рублей.

15 июля сообщалось, что Первые автономные такси без водителя могут появиться на дорогах Москвы через четыре года.

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