Первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет

В первой половине лета в Москве был побит рекорд по осадкам 1894 года. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил портал «Метеоновости».

В столице за первую половину лета выпало 252,7 мм осадков, что составляет 103% от нормы. По словам метеорологов, более дождливым выдалось лето 1894 года, пишет НСН. Также богатой на осадки была первая половина лета 2017 года: тогда к середине сезона выпало 224 мм или 91% нормы сезона, пишет «Москва 24».

В 2008 году в июле выпал 181 мм осадков, такие показатели тоже являются высокими. Но тогда в июне по осадкам норма превышена не была.

Накануне, 16 июля, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал агентству городских новостей «Москва», что лето 2020 года в столице станет самым дождливым за последние пять лет. Он отметил, что в мае у Москве выпало 306% осадков, то есть три месячных нормы, в июне — 212%, то есть две месячных нормы, в июле за прошедшие полмесяца выпало 86%. По его словам, к концу месяца количество осадков может превысить 100%.

Дожди и похолодание пришли в Москву в начале текущей недели. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой в беседе с телеканалом «360», погода наладится к субботе, 18 июля. Атмосферное давление будет повышено. Температура воздуха составит до +13 градусов ночью в столице, +9 градусов в области. В отдельных районах похолодает до +6-7 градусов. Днем же столбики термометров поднимутся до отметки +21-23 градусов.

16 июля в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в выходные. В субботу, 18 июля, потеплеет до +21 градуса, а в воскресенье, 19 июля, — до +22 градусов. В целом ожидается в меру влажная погода, местами выглянет солнце, но также ожидаются осадки.