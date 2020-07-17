В ЦИК Белоруссии не одобрили идею об обязательной службе в армии для президента

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина считает, что предложение президента страны Александра Лукашенко закрепить в конституции республики норму о том, что в президенты государства может выдвигаться только тот, кто отслужил в армии, не соответствует международным стандартам. Об этом она заявила в пятницу, 17 июля, в ходе видеоконференции, организованной «Еврорадио».

«Тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле. Больше никак. Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан», — отметила Ермошина.

Она уточнила, что «можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам — и религиозным, и в связи с состоянием здоровья». Глава ЦИК подчеркнула, что подобная инициатива не вызовет ее одобрения.

16 июля СМИ сообщили, что Лукашенко предложил прописать в новой конституции службу в армии, как обязательное требование к претендентам на пост главы государства службу.

Ранее, в апреле этого года, белорусский лидер анонсировал появление новой конституции в течение пяти лет. Позднее глава государства отметил, что новая редакция белорусской конституции будет подготовлена в течение двух лет. При этом он добавил, что изменения будут решительные.