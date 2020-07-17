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Приморье представило проект «Земля леопарда» на туристическом конкурсе

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Приморский край представил проект экокластера «Земля леопарда» на всероссийском конкурсе проектов туристско-рекреационных кластеров. Голосование завершается 23 июля.

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Как пишет ИА PrimaMedia, концепцию экокластера разработали Инвестиционное агентство Приморья, правительство региона и ФГБУ «Земля леопарда». Проект направлен на создание в Хасанском районе экотроп, выстраивание инфраструктуры для туризма, которая позволит сохранить красоту дикой природы.

Предполагается, что эта инфраструктура объединит природные территории от Кравцовских водопадов до парка «Хасанский». Центральная часть проекта — нацпарк «Земля леопарда» и его кластерный участок «Гамовский», заповедник «Кедровая падь» и Дальневосточный морской биосферный заповедник.

В конкурсе участвуют 115 заявок из других регионов России. Для победы необходимо попасть в шорт-лист, составленный из 10 участников. Их выберет экспертный совет конкурса. Однако предварительно проекты пройдут этап всенародного голосования в интернете.

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